إطلاق هاشتاج «نحتفل معا» للاحتفاء بيوم السياحة العالمي

دعت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي رئيس المكتب الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، جموع السياحيين والمصريين إطلاقها لهاشتاج يحمل شعار «نحتفل معا»، وذلك في إطار احتفالات يوم السياحة العالمي، وللترويج من خلاله لمعالم مصر السياحية والدول الأشقاء كنمط جديد من الاحتفالات.

السياحة لتحقيق النمو الشامل

قالت الخبيرة السياحية، إن احتفالية اليوم العالمي للسياحة هذا العام تحمل شعار السياحة لتحقيق النمو الشامل، والتي جاءت لتلقي الضوء على قوة التأثير السياحي لإحداث طفرة تنموية.

وأضافت الخبيرة، في تصريحات صحفية، أن صناعة السياحة ارتبطت بصلة وثيقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي بلورت أبرز محاورها في القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحد من أوجه التفاوت، لتكون صناعة السياحة درة تاج تلك الأهداف.

الدعم الحكومى للسياحة

وألقت رئيس المكتب الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، الضوء على مجهودات الدولة المصرية، و التي دعمت القطاع السياحي.

وقالت رئيس المكتب الإقليمي: «قدمت الحكومة الدعم اللازم لصمود القطاع السياحي أمام أزمات كورونا و التي ضربت العالم، بالإضافة إلى أفضل نموذج لوقاية وحماية السائحين والعاملين بالقطاع».

تابعت الخبيرة، أن يوم السياحة العالمي فرصة حقيقية لنسرد قصة نجاح سياحة مصر في عبور تحدي فيروس كورونا، بإجراءات حكيمة من توفير اللقاح للعاملين بمنتجعات وفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، توفير التدريب اللازم للمتعاملين مع السائحين، بالإضافة إلى تخفيض سعر وقود الطائرات، وإطلاق حملات عبر السوشيال ميديا واستضافة الصحفيين المتخصصين في السياحة حول العالم.

وأشارت إلى أن تأجيل تحصيل المستحقات المالية من تأمينات وضرائب وكهرباء ومياه وكافة الخدمات، تؤكد حرص الدولة على مساندة القطاع السياحي، بالإضافة الى الدعم العيني للعاملين بالشركات السياحية.

يشار إلى أن كافة المدن السياحية المصرية إحتفلت اليوم بيوم السياحة العالمى بالعديد من الفعاليات بمشاركة السياح.