سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-9-2021

شهدت أسعار الذهب طوال اليومين الماضيين على المستوى المحلي والعالمي، عدم استقرار في الأسعار من يوم لآخر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الذي يبحث عنه الكثيرين بصفة مستمرة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، والتي جاءت مستقرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 879 إلى 881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم بين 769 إلى 771 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 659 إلى 661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6152 إلى 6168 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، في أسواق المال، نحو 884.29 جنيه، 56.32 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 773.77 جنيه، 49.29 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 663.23 جنيه، 42.24 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع أسباب الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المصرية والتي بدورها تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار.