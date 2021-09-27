القرش: الدولة لم تهتم بالزراعة فقط ولكن طورت حياة سكان الريف بالتوازي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعي، كونه له أبعاد كثيرة جدًا، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية لم تهتم بقطاع الزراعة فقط، بل اهتمت أيضًا بتطوير حياة سكان المناطق الريفية، ورأينا مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهذا دليل على اهتمام الدولة بتطوير حياة المواطنين ككل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية سارة حازم.

القطاع الزراعي له بُعد اقتصادي

وأضاف «القرش»، أن القطاع الزراعي يوفر الأمن الغذائي، كما أن له بُعد اقتصادي، إذ إن معظم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، فضلًا عن توفير المواد الخام لكثير من الصناعات وتوفر فرص العمل، مؤكدًا أن وزارة الزراعة لديها مشروعًا تم إطلاقة لتوفير تقاوى الخضر والفاكهة وبعض المحاصيل الزراعية التي تصلح لتلك المنطقة، «نتحدث عن معالجة المياه معالجة ثنائية وثلاثية أي تصلح للشرب وهو ما يعطينا فرصة لزراعة أنواع كثيرة من الزراعات».

متحدث «الزراعة» يُشيد بالمشروعات التي تقوم بها الدولة

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن تلك المشروعات تُعطي فرصة للتوسعات الزراعية والأنواع المنزرعة من المحاصيل، كما أن أي عملية استثمار في المجال الزراعي تحتاج إلى موردين أساسيين، وهما المياه والأرض، موضحًا أن الدولة تنفق المليارات على استصلاح الأراضي الزراعية، فضلا عن انفاق المليارات أيضا على محطات معالجة المياه ورفعها حتى يكون هناك طفرة إنتاجية من المحاصيل أمام المواطن المصري.

محطة مصرف بحر البقر ستوفر مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي

وأردف القرش، أن محطة مصرف بحر البقر ستوفر مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، كما أن الدولة المصرية تضخ المليارات لتأسيس شبكة طرق قوية تربط بين أنحاء الجمهورية المختلفة، مؤكدا أن المجال أصبح متاحا ومهيأ لكل من يرغب في الاستثمار الزراعي في سيناء.