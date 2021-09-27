العثور على جثة موظف داخل كلية الزراعة بجامعة المنوفية

عثر العاملون في كلية الزراعة بجامعة المنوفية، على موظف بالكلية يدعى «أ.ع»، جثة هامدة، داخل أحد المكاتب جالسا على كرسي.

على الفور تم إخطار الجهات الأمنية والتي انتقلت إلى مكان الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة والتي تباشر التحقيق في الواقعة.

مصادر تكشف كواليس العثور على جثة موظف كلية زراعة

وأكدت مصادر بجامعة المنوفية، أنه لم يتم اكتشاف وجود جثة الموظف بالكلية، إلا بعد بحث أسرته عنه، حيث تم اكتشاف الدراجة الخاصة به، وبعد دخول المكاتب للبحث عنه فوجئ الجميع به ميتا في وضعية الجلوس على مقعد مكتب داخل كلية الزراعة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالعثور على الجثة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى كلية زراعة بعد العثور على جثة موظف

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، بوجود بلاغ بالعثور على جثة موظف داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية، وجرى انتقال فريق من مباحث قسم الشرطة، إلى الكلية، وإخطار النيابة العامة، في ظل تواجد أفراد أسرة الموظف المتوفي.