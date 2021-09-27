كلية الزراعة بجامعة المنوفية.. وفاة موظف داخل مكتبه «مات على الكرسي»

شهدت كلية الزراعة بجامعة المنوفية، حادثاً ماسوياً، اليوم الاثنين، حينما عُثر على موظف متوفيا وهو جالس على مكتبه ما جعل الحزن يخيم على العاملين بجامعة المنوفية بشكل عام وكلية الزراعة بشكل خاص، وذلك بعد ساعات من بحث أهله عنه وتبين أنه توفى داخل مكتبه أثناء عمله، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يدعون له بالرحمة مؤكدين أنه كان موظفا خلوقا، وكافأه الله بحسن الخاتمة إذ مات وهو يعمل وكانت آخر لحظات حياته في العمل.

تفاصيل وفاة موظف كلية الزراعة بجامعة المنوفية

ووفقا لمصادر بكلية الزراعة بجامعة المنوفية، فإن الموظف المتوفي هو« ا.ع»، وأبلغت أسرته مسؤولي الكلية بأنه لم يعد لمنزله منذ أن ذهب إلى عمله، وبالبحث عنه تبين أنه توفى داخل مكتبه وفي وضع الجلوس «مات على الكرسي في شغله»، كما تبين وجود دراجته التي كان يذهب بها إلى عمله بشكل يومي، فيما نعت الكلية والجامعة موظفها المتوفي مؤكدة أنه كان من الموظفين الذين يتسمون بالأمانة في العمل.

انتقال الأمن لكلية الزراعة بجامعة المنوفية

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى كلية الزراعة بجامعة المنوفية، وذلك عقب قيام الجامعة بإخطار قسم شرطة شبين الكوم بواقعة العثور على موظف متوفي على كرسي داخل مكتبه بالكلية، وجرى نقل الجثمان عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، ومن المقرر أن يوقع الكشف الطبي عليه والتصريح بدفن الجثمان.

كلية الزراعة بجامعة المنوفية تنعي الموظف

بينما نعت كلية الزراعة بجامعة المنوفية الموظف المتوفي مقدمة أحر التعازي لأسرته، وتحولت صفحات الفيس بوك لدفتر عزاء مفتوح للموظف المتوفي، حيث عبر زملاؤه في العمل عن حزنهم لوفاته، مؤكدين أنه كان موظفا خلوقا ويهتم بعمله وأن رحيله أدمى قلوبهم، مشيرين إلى عدم معرفتهم سبب الوفاة حيث أنهم وجدوه جالسا على مكتبه داخل عمله.