والدة فتاة حرقها والدها بكفر الشيخ: «بنتي بين الحياة والموت»

سيدة أربعينية يبدو على ملامحها التعب والشقاء، تزوجت لـ10 سنوات وأنجبت 4 أطفال، لكنها لم تر يوماً سعيداً في حياتها، فقررت الانفصال عن زوجها ووالد أبنائها، لتنجو بنفسها وأطفالها، لكنها لم تسلم من مضايقاته، حتى إنه حاول حرق منزل والدها الذي تعيش فيه أكثر من 4 مرات، ليستقر به الحال مؤخراً في السجن بعد قيامه بحرق ابنته الكبرى، وإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وإضرام النار بها، لأنها رفضت العيش معه.

«مشوفتش يوم حلو معاه، وانفصلت عنه سنتين بعد 6 سنين جواز، وبعدين رجعت تاني علشان ولادي، وقعدت معاه فترة ورجعت انفصلت بسبب سوء سلوكه، علشان حرامي وبيسرق الناس، وأنا مقبلش على ولادي الحرام»، بهذه الكلمات عبرت والدة الطالبة «إيمان ع.»، 18 سنة، المقيمة بقرية «سريوه»، التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، عن حزنها عقب قيام والد أبنائها بحرق ابنتهما، بعدما أشعل النيران في جسدها.

التقرير الطبي يثبت إصابة الفتاة بحروق بنسبة 35%

ووفقاً للتقرير الطبي، تبين إصابة الفتاة بحروق من الدرجات الثلاث في الوجه والرقبة والصدر والبطن والطرفين السفليين، بنسبة نحو 35%، وجرى تحويلها من مستشفى الحامول المركزي إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، وجرى احتجازها داخل قسم الحروق والتجميل.

وقالت الأم: «أنا طالعة من بيتي بالجلابية بتاعتي، لما انفصلت عنه، بسبب سوء سلوكه، خلصت منه، وبدأ يجيلنا بيت أبويا، لما لقى العيال كبرت بدأ يلف عليهم، وطلع علينا قبل كده بمسدس وحرق أرض أبويا، حرامي حلل وفلوس، ومقدرتش أربي عيالي في الجو ده، بقيت أسرح في أراضي الناس علشان أأكلهم لقمة بالحلال، لكن هو مش سايبنا في حالنا».

تفاصيل حرق أب لابنته في كفر الشيخ

وبدموع لم تنقطع حكت الأم تفاصيل حرق ابنتها على يد والدها، قائلةً: «تخفى في نقاب، ولبس ملابس سيدات، واستغل وجود بنتي وحدها في البيت، ودخل من الدوار، وسكب البنزين عليها، وقفل عليها الحمام علشان متعرفش تخرج وتموت، لكن ربنا نجاها، بس هي بين الحياة والموت»، واضافت: «كنت في مشوار أنا وابني، وناس اتصلوا عليا وقالوا بنتك ولعت، جريت على المستشفى وسألتها قالت لي: أبويا دخل عليا من باب الدوار بنقاب، طلع جركن بنزين، وسكبه عليا وولع فيا، وفضل واقف قدامي، دخلت الحمام علشان أنقذ نفسي، قفل عليا الحمام، وفجأة جارتي بتنادي فصرخت وفتحت ليا ورميت نفسي في الترعة».

وأضافت والدة الفتاة: «بنتي حياتها تدمرت، وجسمها كله محروق، علشان قبل الحادث بـ4 أيام أبوها بيكلمها وبيقولها عربية تاكل أخوكي، قالت له عربية تاكلك أنت، علشان كدة كان عاوز ينتقم مننا كلنا، وحاول يحرق بيتنا قبل كده 4 مرات، ودي مش أول مرة، وسجناه قبل كدا واتنازلنا علشان ولادي، والأورمان عملت لينا البيت والبلد بتلم لينا البيت، لكن أنا دلوقتي بتمنى إعدامه، لأنه أذانا وبيبهدل في الناس».

تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة

وأمرت نيابة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بحبس الأب، الذي ضبط بإحدى مناطق محافظة الدقهلية، عقب هروبه بعد إشعال النيران في جسد ابنته، البالغة من العمر 18 عاماً، حيث استغل تواجدها بمفردها في المنزل، وقام بسكب البنزين على جسدها ثم أشعل النيران، انتقاماً منها ومن والدتها.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوصول مستشفى بيلا المركزي، فتاة تعاني من حروق متفرقة بالجسد، نتيجة إشعال والدها النيران بها، وبسؤال والدتها اتهمت طليقها، بإشعال النار في ابنتهما.