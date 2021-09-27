طريقة توزيع مصاريف الجنازة على الورثة.. ونسب المعاش المستحقة

تساؤلات كثيرة ازدادت عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن المعاشات ومصاريف الجنازة، أبرزها ما جاء حول الأشخاص التي يحق لها صرف المعاش بعد وفاة المؤمن عليه، إذ أكدت الهيئة أنه بعد وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين «الوالدان، الأرملة، الزوج والأبناء والبنات والإخوة والأخوات»، مشيرة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر.

«التأمينات»: نفقات الجنازة تصرف للأرملة ولأرشد الأبناء

وأوضحت «التأمينات» أيضًا ردًا على سؤال أحد المواطنين:«هل توزع مصاريف جنازة صاحب المعاش على الورثة؟»، أن مصاريف جنازة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، تصرف بالترتيب الآتي ‌الأرمل أو الأرملة، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد.

وتابعت: «إذا لم يوجد أرملة أو أبناء تصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة»، لافتة إلى صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

إجراءات صرف نفقات الجنازة

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدة إجراءات لصرف نفقات الجنازة:

- ضرورة التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش.

- تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة، مرفقًا به ما يلي:

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

التأمينات الاجتماعية توضح نسب توزيع المعاش

وأوضح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، يصرف المعاش، على النحو التالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.