«ترفض الإغراء وتتمنى الزواج».. 5 معلومات عن منة فضالي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة منة فضالي، اليوم السبت، بعيد ميلادها «مواليد 4 سبتمبر عام 1983»، والتى بدأت مشوارها الفني عام 2002 بعد تخرجها في كلية السياحة والفنادق، من خلال مشاركتها في مسلسل «أين قلبي؟» مع يسرا، ومحمود قابيل، ومنة شلبي ومي عزالدين، تأليف مجدي صابر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

5 معلومات عن منة فضالي في عيد ميلادها

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، أبرز 5 معلومات عن الفنانة منة فضالي:

- دخلت المجال الفني عن طريق والدتها التي كانت تعمل وقتها مساعدا للمخرج مجدي أبو عميرة.

- شاركت في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية أبرزها: «سلسال الدم، أفراح إبليس، بنت القبايل، نسل الأغراب، زنزانة 7» وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

- سبق وأعلنت عن زواج سابق لها «سرا» من الملحن محمد ضياء دون علم والدتها.

- ترفض مشاهد الإغراء والقبلات في أعمالها الفنية.

- كشفت عن رغبتها في الزواج والإنجاب من شخص يكبرها بأعوام ولا يفرض عليها ترك التمثيل أو ارتداء الحجاب دون رغبتها.

آخر أعمالها فى «السينما والدراما»

ومن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها منة فضالي، مسلسل «بت القبايل» بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، وإخراج حسني صالح، كما أن آخر أعمالها السينمائية فيلم «زنزانة 7» بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، إخراج إبرام نشأت.

أزمة صحية مفاجئة

وتعرضت منة فضالي مؤخرًا لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها إلى المستشفى وأجرت عملية جراحية، ولكنها لم تكشف عن سبب تلك الأزمة، أو نوع العملية التي أجرتها، مكتفية بالتعليق: «عملية خفيفة ادعولي».

وتشارك حاليًا في تصوير فيلم «في القلب» حيث تجسد شخصية تحمل اسم دنيا الكاشف، والفيلم بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، وإخراج مرقس عادل.