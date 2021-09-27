منة فضالي تنجو من الموت: «المطبخ ولع باللي فيه وأمي ايدها اتحرقت»

أعلنت الفنانة منة فضالي نجاتها من الموت، بعدما تعرض مطبخها للحريق، وإصابة والدتها بحروق في يديها .

وكتبت فضالي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، قائلة: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله».

منة فضالي تجري عملية جراحية

خضعت الفنانة منة فضالي لجراحة عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، في شهر أغسطس الماضي، حيث نشرت صورة ليدها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» داخل غرفة العمليات بالمستشفى قبل إجراء الجراحة، قائلة: «عملية خفيفة، ادعولي».

وكشف مصدر مقرب من الفنانة الشابة فى تصريح سابق لـ«الوطن»، عن أن حالتها الصحية مستقرة بعد إجراء الجراحة، ولكنها غير قادرة على الرد على هاتفها، والطبيب كان ينتظر التأكد من سلامتها بالشكل الكافي ليقرر خروجها من المستشفى والعودة إلى المنزل ومتابعة علاجها هناك.

ولم تكشف منة فضالى عن تفاصيل العملية، ولكنها طمأنت جمهورها بعد خروجها من المستشفى، حيث قالت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمدلله انا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمدلله، ومش عمليه تجميل اقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول»، مضيفة: «شكرا ليكم جميعا وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا على رأسي ألف شكر.. وشكرا لصديقي الدكتور محمود السيد».

أخر أعمال الفنانة منة فضالي

وأخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي وراندا البحيري، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضرى.