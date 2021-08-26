بـ«نضارة وبيجامة».. أول ظهور لـ«منة فضالي» بعد العملية الجراحية (صور)

بعد ساعات على خروجها من المستشفى وإجراء عملية جراحية، نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور لها مرتدية «نظارة طبية» و«بيجامة»، حيث اكتفت بتعليق مقتضب لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صباح الخير».

منة فضالي تخفى تفاصيل العملية الجراحية

وكانت الفنانة منة فضالي، قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، بينما لم تكشف عن سبب هذه الأزمة أو نوع العملية الجراحية التي أجرتها، حيث اكتفت بتعليق مقتضب: «عملية خفيفة إدعولي»، ولتعود بعد ساعات قليلة لطمأنت جمهورها ومتابعيها بمغادرتها المستشفى.

منة فضالي عن الجراحة العاجلة: مش تجميل أقسم بالله

وكتبت منة فضالي، تعليقًا عبر حسابها على «الفيس بوك» قائلة: الحمدلله أنا خرجت من المستشفى، وزي الفل الحمدلله، ومش عملية تجميل أقسم بالله.

وتابعت: بالعكس لو تجميل هقول، شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا، على رأسي ألف شكر، وشكرًا صديقي الدكتور محمود السيد.

وكانت منة فضالي فأجات جمهورها وأصدقاءها بدخولها المستشفى وإجراءها عملية جراحية، وعلقت على صورتها داخل المستشفى بالقول: «عملية خفيفة.. إدعولي».

وقبل إعلان مرضها بساعات قليلة، كانت منة فضالي تتواجد بصحبة عدد من الفنانين داخل إحدى المستشفيات للاطمئنان على صديقها الفنان نضال الشافعي، الذي يشاركها بطولة فيلم «ميني بار» بعد إصابته بانفجار بالقولون، حيث ظهرت منة فضالي وهى تضحك وبصحة جيدة.