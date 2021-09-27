منة فضالي تنشر فيديو لحريق منزلها: «كنا هنموت.. الحمد لله»

نشرت الفنانة منة فضالي، فيديو لمطبخ منزلها بعدما تعرض للحريق، وإصابة والدتها بحرق في يديها.

وظهر في الفيديو آثار الحريق بالمطبخ، وعلقت على الفيديو قائلة، «الحمد لله».

منة فضالي تعلن نجاتها من الموت

وأعلنت الفنانة منة فضالي نجاتها من الموت، بعدما تعرض مطبخها للحريق، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»، قائلة «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، كنا حنموت، المطبخ ولع باللي فيه، وأمي ايديها اتحرقت.. الحمد لله الحمد لله».

منة فضالي تجري عملية جراحية

وخضعت الفنانة منة فضالي لجراحة عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث نشرت صورة ليدها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» داخل غرفة العمليات بالمستشفى قبل إجراء الجراحة، قائلة: «عملية خفيفة، ادعولي».

ولم تكشف منة فضالى عن تفاصيل العملية، ولكنها طمأنت جمهورها بعد خروجها من المستشفى، حيث كتبت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «الحمد لله، أنا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمد لله، ومش عمليه تجميل أقسم بالله، بالعكس لو تجميل هقول»، مضيفة: «شكرا ليكم جميعا، وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا على رأسي ألف شكر.. وشكرا لصديقي الدكتور محمود السيد».

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

وآخر أعمال الفنانة منة فضالي كانت فيلم «ميني بار»، من بطولة نضال الشافعي، وصلاح عبدالله، ومنة فضالي، وراندا البحيري، وسيناريو وحوار طارق رمضان، وإخراج محمد خضري.