توقيع 12 اتفاقا لتعزيز تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي

وقعت لجنة سيدات الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومؤسسة التمويل الدولية، 12 اتفاقا مع كبرى الشركات، بهدف تعزيز تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي، وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء، ودفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وقال وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة مساء اليوم، بالتعاون مع المؤسسة، إن المؤسسة تستهدف من خلال البرامج المتنوعة بالمؤسسة، تحسين فرص عمل المرأة في مصر، من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص، وحثها على الاستفادة من إمكانيات المرأة غير المستغلة مما يحفز معدلات النمو الاقتصادي.

مشاركة النساء والرجال في القوة العاملة على قدم المساواة

وأوضح أن مشاركة النساء والرجال في القوة العاملة على قدم المساواة في النشاط الاقتصادي تسهم في رفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.

وأشار إلى أن توفير الفرص الاقتصادية للمرأة في مصر يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، مؤكدا أن الشركات الخاصة، بدأت في إدراك إمكانات قوى العمل من النساء للتغلب على نقص المهارات والأمر الذي يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

20% قوة المرأة في سوق العمل في مصر

وقالت الدكتورة منال حسين، رئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، إن قوة المرأة في سوق العمل في مصر تصل لنحو 20.6%، يمثلن نحو 50% من أعداد خريجي الجامعات.

وأشارت إلى أن هناك تعاون مستمر على بين اللجنة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون مع اللجنة والمؤسسة يستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية للمرأة، لضمان تكافؤ الفرص.

وخلال الندوة، أكد عدد من الشركات المشاركة، ومن بينها «أبو عوف، وجهينة وحسن علام، وفودافون»، وعدد من قيادات الشركات الكبرى أن إشراك المرأة في مجتمع الأعمال له آثار إيجابية على تطور الأعمال والمشروعات، والنمو بشكل عام.