التضامن: تدريب 6 آلاف متعاف من الإدمان على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على أن تتضمن كل المراكز العلاجية التابعة له والشريكة مع الخط الساخن «16023» مكونات للتأهيل البدني والرياضي لمرضى الإدمان، وكذلك أخصائيا بدنيا وبرنامجا رياضيا متكاملا للنزلاء يتم تنفيذه على أعلى مستوى، بهدف ترسيخ ممارسة الرياضة وإرساء قيمها بين النزلاء.

وقالت «سعدت بأن البرنامج الرياضي بمركز العزيمة بالمنيا أفرز لنا عودة البطل المتعافي حسام حسين لممارسة رياضة الكيك بوكس، وحصوله على بطولة الجمهورية من الدرجة الثانية، وهو أمر أثلج صدورنا جميعًا».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطي المخدرات، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة.

كما حضر كل من الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلو الوزارات المعنية، وكبار الإعلاميين، وعلق على البطولة الإعلامي أحمد شوبير.

«القباج»: نحرص على تأهيل مرضى الإدمان نفسيا واجتماعيا

وأوضحت الوزيرة أن منهجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي تنطلق مع المتعافين في إطار توجهها للتنمية الاجتماعية الشاملة لأحد أهم الفئات المستهدفة، حيث تحرص الوزارة على التأهيل النفسي والاجتماعي الكاملين لمرضى الإدمان والإرشاد الأسرى لذويهم، والتمكين الاقتصادي للمتعافين بتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى تدريب ما يقرب من 6 آلاف متعاف في إطار برنامج تدريب مهني متكامل، وتوفير دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه حتى الآن بدعم من بنك ناصر الاجتماعي.

افتتاح مركز علاجي جديد في قنا

وأشارت الوزيرة إلى أن النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل سيشهد افتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين، وهو مركز «العزيمة» بقنا، ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة للوزارة إلى 28 مركزا في 18 محافظة، مقارنة بـ12 مركزا في 7 محافظات عام 2014.