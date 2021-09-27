الحبس 6 أشهر لمهندس في حلوان: صرف مياه ملوثة بالنيل ورفع عكارتها

قضت محكمة حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، اليوم، بمعاقبة المتهم «أشرف. ل. ك»، 53 سنة، المهندس المسؤول عن مشروع إنشاء محطة مياه كفر العلو الجديدة، التابع لإحدى الشركات، بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، لإدانته بالمسؤولية عن عملية الصرف بالنيل من محطة مياه كفر العلو الجديدة تحت الإنشاء، دون مراعاة للضوابط المقررة، التي تضر بمراحل معالجة مياه الشرب بالمحطة، وتسببت فى ارتفاع عكارة مياه النيل.

وتضمن الحكم إلزام المتهم بغرامة قدرها 50 ألف جنيه، كما ألزمته بسرعة اتخاذ اجراءات إزالة الشوائب فى الميعاد الذى حددته وزارة الرى خلال يومين.. وصدر الحكم بحضور أحمد عصام، وكيل النائب العام، وسكرتارية فتحي محمود.

تحقيقات النيابة في واقعة ارتفاع عكارة مياه النيل

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، أن المهندس المحكوم عليه، هو المدير المسؤول عن مشروع إنشاء محطة مياه كفر العلو الجديدة التابع لإحدى شركات المقاولات، وأنه

رئيس محطة كفر العلو القديمة يتضرر من تلوث مياه النيل

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات في الواقعة، لأقوال وكيل رئيس مجلس إدارة محطة كفر العلو القديمة، والذي قال إنه يتضرر من مشروع المحطة الجديدة لقيام المسؤولين عنها بتصريف مياه جوفية ملوثة تتسبب في عطل المحطة القديمة، وزيادة نسبة الأمونيا، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وبناء على ذلك أمرت النيابة باستدعاء المهندس المحكوم عليه، ومواجهته بما جاء بأقوال سابقه.

تقرير قطاع المعامل بشركة مياه الشرب

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، إنها أسست حكمها على التقرير الفنى الصادر عن قطاع المعامل والبحوث بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وجاء به أن عملية الصرف بالنيل من محطة مياه كفر العلو الجديدة -تحت الإنشاء- دون مراعاة للضوابط المقررة، تضر بمراحل معالجة مياه الشرب بالمحطة وتسببت فى ارتفاع عكارة مياه النيل، ولهذه الأسباب، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإدانة المحكوم عليه.