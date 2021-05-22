رئيس «الإنجيلية» يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة كفر العلو بحلوان

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد لكنيسة كفر العلو الإنجيلية بمنطقة حلوان بالقاهرة، حيث قدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا قيادات السينودس ومجمع القاهرة والشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمة الاحتفال، بحسب بيان رسمي صادر عن الطائفة: "الكلمة المقدسة لها سلطان، تمسكوا بكلمة الله، والبعيد عن كلمة الله بعيد عن الله، فكيف نعرف الله دون أن نعرف حديثه".

وأضاف: «التقوى الشخصية مسؤولية، وتقوى القادة مسؤولية، وتذكروا دائمًا أن الخطية تبدأ بفكرة وتبرير فسقوط، وهي أخطر ما يواجه المؤمنين والقادة تلك المساحة الرمادية الخاصة بتبرير ما لا يمكن تبريرة دون حدود».

وأشارت الطائفة الإنجيلية إلى برنامج الاحتفالية شهد مشاركة القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس نادر نبيل، راعي الكنيسة الإنجيلية بكفر العلو، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ رأفت نصيف، بكنيسة كفر العلو الإنجيلية.

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اختتمت، الخميس الماضي، أولى الورش التدريبية للجان إدارة الأزمة، والتي تم تشكيلها في 20 مجتمعًا بمحافظة بني سويف، وذلك بمقر مديرية الصحة والسكان، ضمن أنشطة مشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية، بهدف بناء قدرات وتدريب 200 عضو من لجان إدارة الأزمة بالمحافظة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، إن هذا النشاط يأتي في إطار دعم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعزيز الممارسات الاجتماعية والصحية السليمة، لضمان وصول المجتمعات إلى معلومات دقيقة وصحيحة حول الممارسات الصحية والآمنة، والتي من شأنها أن تقلل انتشار الفيروس.