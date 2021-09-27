السعدي: عقوبات رادعة للمتعدين على مشروع تبطين الترع

قال المهندس محمود السعدي، المشرف على المشروع القومي لتبطين الترع، إن شبكة الترع العمومية في مصر، مساحتها 33 ألف كيلو موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن بعضا منها بها مشكلات تؤثر على حركة المياه لذا جرى تبطين عدد كبير منها، مشيرا إلى الانتهاء من ألفين و700 كليو من أصل 7000 كيلو، سيجري الانتهاء منها في 30 يونيو 2022 خلال المرحلة الأولى، لكن المرحلة الثانية تستهدف 20 ألف كيلو في 21 محافظة.

المواطن مستفيد من مشروعات تبطين الترع

وأضاف «السعدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن المواطن مستفيد من تبطين الترع الذي سيعمل على تحقيق عدالة في توزيع المياه، وزيادة المساحة المزروعة، ومنع تطهيرها بالمعدات، مبينا أن المزارعين عليهم دور كبير، يستهدف الحفاظ على هذا التطوير، بجانب مهام الدولة، للحفاظ على ما قدمته من تنمية.

ندوات توعية للحفاظ على مشروعات تبطين الترع

وأوضح المشرف على المشروع القومي لتبطين الترع أن هناك ندوات تجري في المجالس المحلية، تعرض على المزارعين الأعمال التي تمت من أجل التوعية لعدم إلقاء مخلفات أو إحداث تلفيات في الترع المبطنة، وكذلك منع توصيل أي وصلات فرعية تضر الترع، بجانب إيجاد قانون قوي بعقوبات مشددة، تصل أحيانا إلى الغرامة والحبس، متابعا: «مش عاوز أخوف المرازعين، لكن عاوزهم هما اللى يخافوا على بلدهم، ويحافظوا على التنمية، الدولة عملت كده علشان يزودوا إنتاجهم، لأن الميه هتوصلهم أسرع من اللي كانت بتوصلهم في الماضي».