«CiB» يحقق «جينيس» لأكبر عدد مشاهدين لفيديو «الشمول المالي»

أعلن البنك التجارى الدولى عن حصوله على لقب جينيس للأرقام القياسية العالمية من حيث عدد المشاهدين المباشر والخاص بفيديو للشمول المالى على موقع يوتيوب تم بثه على القناة الرسمية للبنك، وهو ما يؤكد جهود البنك لتثقيف الشباب حول الشمول المالى.

وقال البنك، فى بيان، إنه اعتبر أن التدريب الافتراضى عن بُعد هو أفضل وسيلة للتواصل مع الطلاب الجامعيين، خاصة فى موضوع يعد من أهم الموضوعات المدرجة فى خطة أعمال البلاد والمتمثل فى الشمول المالى.

وأضاف البنك أن البرنامج الصيفى، الذى تضمّن محاضرات وجلسات متعددة من وجهات نظر مختلفة، ركز على إعطاء فكرة عامة وشاملة عن الشمول المالى، وأهمية محو الأمية المالية، والعلاقة بين الشمول المالى والتنمية الاقتصادية، والتعرُّف على المنتجات والخدمات المصرفية التى ساعدت فى الشمول المالى، والعلاقة بين الاستدامة والشمول المالى.

وتابع البنك أنه تم دعم البرنامج من قبَل البنك المركزى المصرى والإدارة العليا للبنك التجارى الدولى، كما عرض البرنامج تنفيذاً واقعياً للشمول المالى من خلال إصدار بطاقات ميزة والمحافظ الذكية لخريجى البرنامج.

ولفت إلى أن أكثر من 35 ألف طالب من مختلف الجامعات قاموا بالتقديم على البرنامج، حيث تم قبول نحو 10 آلاف من هؤلاء الطلاب وتخرجوا، وما زال هناك المزيد من الجولات من قبَل CIB لاستيعاب الطلاب الجامعيين المهتمين.