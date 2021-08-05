خدمات مجانية من البنوك في مبادرة «الشمول المالي»: بطاقات وحسابات توفير

تشارك عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية في مبادرة الشمول المالي التي جرى طرحها من قبل البنك المركزي المصري، والتي تستهدف التحول من المجتمع النقدي إلى الآخر اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك ضمن مبادرة الشمول المالي «اليوم الدولي للشباب»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، التي تستمر حتى يوم 15 أغسطس الحالي:

بنك مصر

ويقدم بنك مصر المزايا الآتية ضمن فعاليات المبادرة:

- فتح حساب «جاري - توفير» دون رسوم أو حد أدنى.

- الحصول على بطاقة خصم فوري مجانًا «بطاقة ميزة أو البطاقة الكلاسيكية».

- للشباب الأقل من 16 عامًا يعفى من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب، مع إمكانية استخدامها في المشتريات من خلال المنافذ التجارية أو أونلاين من خلال الإنترنت دون الحاجة لفتح الحسابات.

- للشباب من 16 إلى 21 عامًا يفتح الحساب مجانًا دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM مجانًا.

- للشباب من 21 إلى 30 عامًا تصدر بطاقة GO مجانًا.

- الاشتراك في محفظة بنك مصر BM Wallet، واسترداد 20% من الحركة المالية الأولى.

بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة أنّه بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للشباب برعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب توفير دون مصاريف أو حد أدنى، فضلًا عن إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزي وللبطاقات مسبقة الدفع، والاشتراك المجاني في محفظة القاهرة كاش الإلكترونية، من خلال أي فرع من فروع البنك.

بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية أنّه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري «الشمول المالي للشباب» يمكنك فتح حساب التوفير YOUTH للشباب دون مصاريف تشغيل حتى نهاية العام، والاستمتاع بالمميزات الآتية:

- فتح الحساب دون مصاريف إدارية حتى نهاية العام.

- فتح الحساب دون أي مصاريف.

- فتح حسابك للشباب دون الوصي الشرعي بدءًا من 16 عامًا.

- سعر عائد سنوي تنافسي يصرف شهريًا.

- يمكنك الحصول على قسيمة شراء بقيمة 200 جنيه من NEW BALANCE بمجرد فتح الحساب.

- في حال زيادة رصيد حسابك YOUTH عن 5 آلاف جنيه في نهاية الشهر تحصل على كوبونات هدية كل شهر من COOKDOOR.

البنك التجاري الدولي CIB

وضمن فعاليات المبادرة يقدم البنك يقدم المحفظة الذكية وحساب Easy Saving لجميع الشباب من سن 16 عامًا فأكثر بالمميزات الآتية:

1. حساب التوفير Easy savings.

- دون رسوم أو حد أدنى لرصيد فتح الحساب، ودون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب.

- عائد سنوي بنسبة 5.25% يصرف شهريًا على أقل رصيد بالحساب خلال الشهر.

- الرسوم الإدارية السنوية 50 جنيهًا.

- إصدار بطاقة خصم مباشر للاستماع بالخدمات البنكية عبر المنصات الرقمية.

2. المحفظة الذكية من CIB.

- شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار «ميزة ديجيتال».

- استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

- سداد الفواتير «التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه»، وشحن رصيد التليفون المحمول والتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرها.

- إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت.

بنك قناة السويس

ويمنح بنك قناة السويس إمكانية فتح حساب دون حد أدنى أو مصاريف إدارية، مع إمكانية الاستفادة من مزايا بنكية أخرى مثل الإعفاء من رسوم إصدار بطاقة ميزة لأول سنة والاشتراك المجاني في خدمة الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية.

بنك التعمير والإسكان

كما أعلن بنك التعمير والإسكان أنّه احتفالًا باليوم العالمي للشباب، وضمن فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب جارٍ أو توفير في البنك دون حد أدنى لرصيد الحساب أو مصاريف فتح حساب.

بنك المشرق

وتعزيزًا لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي، واحتفالا باليوم العالمي للشباب، أعلن بنك المشرق إمكانية التمتع بالمميزات الآتية عند طلبك لفتح حساب «جاري/ توفير»، في البنك حتى 15 أغسطس الجاري:

- إعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

- إعفاء من الحد الأدنى لفتح الحسابات.

- إعفاء من مصاريف إصدار البطاقات المدينة.

بنك بلوم

كما أعلن بنك بلوم مشاركته في فعاليات الشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري؛ إذ يمكنك فتح حساب بنكي دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى للشباب.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ودعمًا للشباب، يقدم البنك العربي الأفريقى الدولي تحت رعاية البنك المركزي المصري، حساب للشباب دون مصاريف إدارية أو حد أدنى، دعمًا للشمول المالي، وذلك حتى 15 أغسطس 2021.