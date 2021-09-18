كيف تعمل «ساعة الإحصاء».. تحسب عدد السكان لحظيا خلال الـ24 ساعة

تعتبر الساعة السكانية الإلكترونية أحد مظاهر اهتمام الدولة المصرية الحديثة، بالقضية السكانية ، وهي وسيلة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع، ولانها لفتت الأنظار فقد طُرحت تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حول طريقة عمل وكيفية حساب عدد السكان لحظيا عن طريق الساعة السكانية .

أهم المعلومات عن الساعة السكانية.. ظهرت مصادفة في أحد الاجتماعات

« الوطن» تستعرض أهم المعلومات عن الساعة السكانية ، التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وطريقية وكيفية حسابها لعدد السكان ، في جميع المحافظات في النقاط التالية :

- فكرة الساعة السكانية الإلكترونية، طرحت مصادفة، في شهر يونيو 2012، في أحد اجتماعات الجهازالمركزي، برئاسة اللواء أبو بكر الجندي، الرئيس السابق للجهاز، بحضور قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات، خاصة بعد أن شهدت البلاد في تلك السنوات استمرار الزيادة السكانية، فكانت الساعة بمثابة وسيلة لجأ إليها الجهاز المركزي لدق ناقوس الخطر حول الزيادة السكانية، وحث المواطنين على تنظيم الأسرة، بعيدا عن طرق الدعاية والإعلانات المباشرة بوسائل الإعلام والفضائيات.

- تم تركيب الساعة الإلكترونية في شهر أغسطس 2012، أعلى مبنى الجهاز، وبدأت في العمل والعد الإلكتروني يوم 7 سبتمبر في نفس العام.

مراحل عمل الساعة السكانية .. تقدير وعد

- مر عمل الساعة بمرحلتين؛

-الأولى: كانت في الفترة من 7 سبتمبر 2012 حتى 30 سبتمبر 2017، وكانت تسمى "مرحلة التقدير السكاني"، حيث كانت تعمل الساعة بشكل معادلة حسابية، يتم خلالها حساب معدلات المواليد في السنة، وقسمتها على 12 شهرا، ثم حساب متوسط المواليد في 365 يوما، وهو كان شكلا بدائيا نوعا ما.

- المرحلة الثانية: هي مرحلة العد الإلكتروني لحظيا للمواليد والوفيات معا، وبدأت بعد إعلان نتائج التعداد السكاني في 30 سبتمبر 2017، حيث تم ميكنة نحو 4571 مكتب صحة في جميع محافظات مصر، وتم ربط مكاتب الصحة بشبكة إلكترونية أطرافها مكاتب الصحة ووزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتم فيها العد لحظيا مع كل مولود يُولد، ومجرد أن يتم تسجيله على كمبيوتر مكتب الصحة التابع له، يظهر على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية المتربطة بها وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيظهر العدد المضاف على الساعة الإلكترونية، وكذلك يتم حذف حالة الوفاة التي تسجل على كمبيوتر مكتب الصحة، مجرد أن يتم إضافتها على الشبكة، فيتم خفض العدد على الساعة الغلكترونية تلقائيا.

-انتشرتركيب الساعة السكانية ، فوق مباني ديوان عام محافظات مصر على مدار السنوات السبع الماضية.