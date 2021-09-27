«الصحة»: يمكن أخذ لقاحي كورونا وإنفلونزا في نفس الوقت بذراعين مختلفتين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد تضارب بين لقاحي الإنفلونزا الموسمية ولقاح كوورنا، فمن الممكن أن يأخذ الشخص اللقاحين معًا، موضحا أن المدة الزمنية التي يتركها الشخص بين أخذ اللقاحين قُتلت بحثًا، فبعد أن كان يٌفضل أن يترك الشخص أسبوعين بين اللقاحين، يمكنه الآن طبقًا للدراسات أن يأخذهما في نفس الوقت، ولكن في كتفين مختلفنين، « ياخدهم في نفس الوقت وفي نفس المركز، لكن في كتفين مختلفين».

«الصحة»: الالتهابات الفيروسية للأسف متشابهة

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن الوقت الحالي تنشط فيه الالتهابات الفيروسية التي تُصيب الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن الالتهابات الفيروسية للأسف متشابهة « نقعد بقى نحتار ونقول يا ترى دي كورونا ولا انفلونزا، والناس تجري على المستشفيات ويتم عمل ضغط على المنظومة الصحية»، لذلك شدد على ضرورة الحصول على اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمي خاصة المرحلة الحالية.

لقاح كورونا لا يحمي من الانفلونزا والعكس صحيح

وأشار إلى أن الأعراض ما بين الإنفلونزا وكورونا متشابهة، «أي حد يشعر بدور برد، نقوله اعمل تحاليل وأشعة ومسحات عشان نفرق ما بين الانفلونزا وكورونا، وعشان نتفادى ده كله بنقوله خد تطعيم الانفلونزا»، موضحًا أن لقاح الانفلونزا لا يحمي من كورونا، كما أن لقاح كورونا لا يحمي أيضًا من الإنفلونزا، إذ إن الفيروسين مختلفان ومن عائلات مختلفة، «إذا كانت اللقاحات في وقت ما كانت رفاهية، دلوقتي إلزامية».

الصحة توجه رسالة للمواطنين

ووجه حديثه للمواطنين: «أتوسل اليكم، لو سمحتم تسابقوا على اللقاحات، الموجة الجاية فيها سرعة الانتشار، الواقي منها هو تلقي اللقاح، خد لقاح كورونا وخليك ملتزم بالاجراءات الاحترازية بأقصى درجة، مش معنى إني تلقيت اللقاح يبقى أنا محمي، ده بيحمي من الأعراض الشديدة بنسبة 95%، لكن مش بيحمي من الإصابة بنسبة كبيرة».