حماية المستهلك: نلزم شركات السيارات بإصلاحها حال ظهور عيوب تصنيع فيها

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد اشتعال سيارة على محور المشير محمد حسين طنطاوي في التجمع الخامس، وتم مناشدة صاحب السيارة، لكي يبلغ على الحادث، ولكن لم يفعل، لأن السيارة مملوكة لإحدى الشركات، فعملت الشركة على تقديم شكوى، لافتا إلى أن الشركة أوضحت أنه لا يوجد عيب في السيارة، مؤكدا أنه لا توجد أي شكوى من اشتغال سيارات دون أسباب، مؤكدا أن الحادث كان سببه اشتعال بطارية السيارة وإهمال سائق السيارة.

الحق في استبدال السلع المعمرة خلال أول سنة

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن أي شخص يتعرض لمشكلة مع سيارته، عليه تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك ويخبره بأن هناك مشكلة في السيارة، ويتم فحصها عن طريق لجنة فنية، وإذا كانت هناك مشكلة في السيارة من قبل الشركة المصنعة، يجب إلزام الشركة بإصلاح المشكلة الواقعة، وإذا رفضت الشركة، يجب عرض الأمر على لجنة من مهندسين وأساتذة جامعات لمعرفة سر العيب، مؤكدا أنه في حالة تكرار العيب أكثر من مرتين في السلع المعمرة خلال أول سنة، فإن مشتري السلعة له الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها بحسب القانون.

دور حماية المستهلك لحل أزمات الجمهور

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في عام 2014، كان هناك عيب في أحد شركات السيارات الأوروبية المشهورة، فتم زيادة مدة الضمان لتكون 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، موضحا أن الأمر تكرر أيضا قريبا، بسبب وجود عطل شديد في محركات إحدى السيارات الألمانية وأصبح ظاهريا حيث اشتكى ملاك 7 سيارات من الأمر، لذا تم تشكيل لجنة للفحص الفني من خلال أساتذة كلية هندسة وخبراء الشركة الذين قرروا وجود خطأ في نظام التشغيل الخاص بالسيارة، وتم مد ضمان السيارة 3 سنوات وإلزام الشركة بتغيير المحرك ودفع قيم إيجارية قيمتها 500 جنيه أو توفير سيارة بديلة للشخص الذي ترك سيارته لكي يصلحها.