أسعار «كيا سبورتاج» بعد حملة «حماية المستهلك» على بعض موديلات السيارة

أعلن جهاز حماية المستهلك، أمس، عن حملة لاستدعاء سيارات «كيا سبورتاج» لموديلات 2016 حتى 2021، وذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي.

رسالة جهاز حماية المستهلك

وقال الجهاز في رسالة، إنه يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب، يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، مقدرا للدور الذي يقوم به ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية.

جهاز حماية المستهلك يعلن سبب الحملة على «كيا سبورتاج»

وعن سبب حملة الكشف على سيارات «كيا سبورتاج»، قال الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تقرر البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم بداية من موديلات 2016.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالاتصال بالخط الساخن 19542 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي.

وأضاف الجهاز في رسالته التي نشرها على «فيس بوك»: «في حالة خضوع السيارة لهذا الإجراء، نرجو من سيادتكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم».

وأضاف الجهاز في رسالته، إنه في حالة وجود أي شكوى أو استفسار، يرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.

أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج»

وفي السياق نفسه، أعلن وكيل للعلامة التجارية الكورية «كيا» عن مواصفات وأسعار سيارة «كيا سبورتاج» موديل 2022 الرياضية، متعددة الاستخدامات SUV بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة الرابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات، وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات بالفئات الثلاث الأولى و7 سرعات للفئات الأعلى من السيارة.

أسعارالسيارة «كيا سبورتاج»

وأعلن الوكيل المحلي في المحافظات، عن أسعار السيارات «كيا سبورتاج» موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 414.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 459.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 494.900 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 534.900 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 539.900 جنيه.