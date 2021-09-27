رئيس شعبة الذهب: أسعار المعدن الأصفر مستقرة ويوجد حذر في الأسواق

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم، استقرت خلال تعاملات اليوم، إذ سجل عيار 21 سعرًا 770 جنيهًا، وعيار 18 وصل لـ660 جنيهًا، أما عيار 24 سجل 880 جنيها، وقيمة الجنيه الذهب 6160 جنيهًا، موضحا أن هناك عدة عوامل تؤثر في سوق الذهب على رأسها البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعامل الثالث هو العرض والطلب، لكنه لا يؤثر بنسبة كبيرة في أسعار الذهب، وبالتالي فإن أكثر ما يؤثر هو سعر البورصات العالمية.

البورصات العالمية تعرضت لضربات اقتصادية

وأضاف «واصف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أن العام الماضي تعرضت البورصة العالمية إلى ضربات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى انهيار اقتصادات أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا، وصلت إلى الإغلاق الكلي، الأمر الذي أثر على احتياطياتها النقدية ما أدى إلى الضغط الاقتصادي عليها، وأكثرها الدول العظمى، مثل دفع المستثمرين في البورصات العالمية إلى عدم المجازفة والاستثمار، و«أخدوا استراحة وركنوا على جنب عشان يتفرجوا على الموقف الاقتصادي، فكان بالنسبة لهم الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار».

شعبة الذهب: حالة حذر في الأسواق

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الذهب عاد مرة أخرى إلى الظروف الطبيعية ولكن ليس بنسبة 100%، وهناك ارتفاعًا في أسعار النفط لم يحدث منذ ثلاثة سنوات، وارتفاعًا في عوائد السندات المالية، وهناك ترقب لرفع أسعار الفائدة على الدولار، وكل هذا يجعل المستثمرين في حالة حذر وترقب لأسعار المعدن الأصفر، موضحا أنه لا يمكن مقارنة الاستثمار في العام الماضي بالعام الحالي، ولا يمكن القول إن هناك انخفاض كبير في سعر الذهب خلال فترة قليلة، وسعر الذهب يمكن أن يتغير في أي لحظة بعد أي خبر عن حادث ما.

أما عن إمكانية ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى، فقال إنه لا يوجد أي دليل على ذلك، بل العكس ربما يحدث العكس، مشيرًا إلى أن رؤيته الخاصة بعد تحليل السوق يرى أن الأسعار قد ترتفع.