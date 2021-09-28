تفاصيل اعتداء مدمن على والده بسيخ حديد: هو السبب في إدماني المخدرات

«هو السبب دايما بيعاملني وحش.. لحد ما أدمنت ورفض يدينى فلوس المخدرات».. بهذه الكلمات اعترف شاب يدعى «أ. ع»، 26 عاما، بالاعتداء على والده المسن بسيخ حديد داخل شقة الأسرة بمنشأة ناصر، حيث قال المتهم إن والده رفض إعطاءه 300 جنيه لشراء المخدرات، فنشبت بينهما مشاجرة فضرب والده على رأسه بسيخ حديد.

حالة هياج

«كنت بحاول أبطل، بس معاملته بترجعني للمخدرات تاني».. يتابع المتهم قائلا إنه عاطل عن العمل، بعد طرده من مطعم كان يعمل به في وظيفة ديليفري، وأُصيب بحالة هياج شديدة، بسبب عدم تعاطيه جرعة المخدرات، فطلب من والده مبلغ 300 جنيه لكن الأب أهانه، وهدده بالطرد من الشقة، فحاول البحث عن أي مبلغ مالي في الشقة، وخلال بحثه عثر على سيخ حديدي وسط المهملات.

نزلت على دماغه

وشرح المتهم: «خبيت السيخ الحديد ورا ضهرى، وخليته قاعد بيتفرج على التليفزيون، ونزلت على دماغه ضرب» مشيرا إلى أنه لم يتخيل ما يفعله: «فجأة شفت نافورة دم، جريت وهربت، الناس شافوني وأنا بجري وفي إيدي السيخ الحديد طلعوا يبصوا في الشقة لقيوا أبويا غرقان في دمه، ونقلوه المستشفى».

الإدمان سبب الجريمة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة وتبين قيام نجل المصاب بالتعدى على والده بالضرب بإستخدام أداة حادة «سيخ حديدى» بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطاءه مبالغ ماليه لكونه من متعاطى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته السيخ الحديدى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب المخدرات، وتم تحرير محضر الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التى وتولت التحقيق؛ وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.