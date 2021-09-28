سامي مغاوري يمازح نجله في حفل «القومي للمسرح»: لما بابا يتكلم تقف

مازح الفنان سامي مغاوري، خلال حفل تكريمه بمهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14، نجله كريم مغاوري، وذلك في الوقت الذي كان يحكي فيه «مغاوري» عن نجله، قائلًا له: «لمّا بابا يتكلم تقوم تُقف، يبقى مش في البيت وهنا كمان، الأمر الذي جعل القاعة تضج بالضحك والتصفيق الحاد».

سامي مغاوري يوجه رسالة شكر لكل من دعمّه في حياته الفنية

وحرص الفنان سامي مغاوري، خلال كلمته أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، على توجيه رسالة شكر وعرفان لكل من ساعده وسانده على مدار مشواره الفني والمسرحي، وكل من كان داعمًا له في المجال الفني.

تكريم فاروق فلوكس في المهرجان القومي للمسرح

وفي كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، قال الفنان فاروق فلوكس، إنه لا يمتلك ثروة نتيجة سنين عمله في الفن، ولكن ثروته الحقيقية تتمثل في امتلاكه ثلاث عمارات وهم أبناؤه الفنان أحمد فلوكس، وابنتاه يُسر وهبة فلوكس، معتبرًا إياهم أغلى شيء في الوجود بالنسبة له.

وحرص أحمد فلوكس على حضور حفل الافتتاح ودعم والده ومساندته لحظة تكريمه على مسيرة عطاء فني امتدت لـ 60 عامًا.

بكاء دنيا سمير غانم لحظة تكريم والديها

وكان من بين المكرمين في حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي، اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وحضرت الحفل الفنانة دنيا سمير غانم التي قامت بدورها باستلام التكريم، ودخلت في نوبة بكاء حادة، وعبرت عن اعتزازها وفخرها بتكريم والديها، وتأكيدها أن دعوات الناس ومحبتهم الخالصة هى التي تصبرهم على الحال الذي تمر به وشقيقتها إيمي بعد فراق والديها.