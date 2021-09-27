إلهام شاهين خلال تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح: فرحانة وفخورة

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها لتكريمها بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة «دورة الكاتب المسرحي المصري»، والمُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

إلهام شاهين: فخورة بتكريمي في بيتي

وعبرت إلهام شاهين، عن سعادتها خلال تسلمها التكريم، بقولها «أنا فرحانة جدا ومبسوطة إن بتكرم في بيتي، وفخورة لما يقولوا عني إلهام شاهين نجمة السينما الوحيدة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية».

وكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل افتتاح الدورة الـ14 مساء اليوم عددا من نجوم الفن، ومنهم: عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة أمال بكير، فضلا عن تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

أبرز حضور الحفل

وحضر حفل الافتتاح، أحمد فلوكس، كريم مغاوري، عايدة رياض، عمرو عبد العزيز، محمد أبو داود، أحمد رفعت، أحمد الرافعي.

وقدمت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، الفنانة سهر الصايغ، وشارك الفنان حمزة العيلي بعرض مسرحي.

وتأتي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح تحت عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، مع استهداف عرض نماذج متميزة، مما قُدم في قطاعات العرض المسرحي بمصر، بهدف تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر رسائل تنويرية لبناء الإنسان، والتنافس بين المبدعين من فنانين المسرح.