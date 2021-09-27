«القومي للمسرح» يعلن لجنتي التحكيم ومشاهدة عروض دورته الـ14

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، خلال حفل افتتاح دورته الرابعة عشر، مساء اليوم، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أعضاء لجنتي التحكيم، ومشاهدة عروضه المسرحية، الذي يرأسها الفنان الدكتور أحمد حلاوة، وعضوية كلا من: الموسيقار علي سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن انور، والمخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.

أعضاء لجنة المشاهدة

أما أعضاء لجنة المشاهدة تضم الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كل من الفنان شادي الدالي، والناقد باسم صادق، والناقدة هند سلامة، ومهندس الديكور محمد هاشم، أمي علي ماهر.

تأصيل ملامح المسرح المصري

وحضر الحفل، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وآخرون. يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار «الكاتب المسرحي المصري».

ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.