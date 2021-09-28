أشرف زكي ينفي اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، شائعة اعتزال الأختين دنيا وإيمي سمير غانم، خصوصا عقب وفاة والديهما الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وما صاحب ذلك من حزن شديد انتاب الفنانتين الشقيقتين.

وقال زكي، لـ«الوطن»، إن ما تردد حول اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم شائعة ليس لها أساس من الصحة، فهما امتداد لمشوار والديهما الرحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

وأضاف زكي «دنيا وإيمي تمران بظروف صعبة، وربنا يصبرهما على فراق والديهما اللذين افتقدهما الجميع ليس هما فقط».

بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها

في أول ظهور لها حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التواجد في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتسلمت دنيا سمير غانم، تكريم والديها ودخلت في نوبة بكاء على المسرح عقب تسلمها تكريم والديها، ووجهت كلمة شكر على المسرح وسط بكائها قائلة: «شكرا لكل التكريمات لبابي ومامي في كل المهرجانات وشكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرني».

واختارت إدارة المهرجان القومي للمسرح، تكريم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، اللذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير.

رحيل دلال عبدالعزيز وسمير غانم

رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا بعد معاناة قصيرة مع الفيروس، لتلحق به زوجته دلال عبدالعزيز بعد أيام قليلة من رحيله متأثرة هي الأخرى بمضاعفات فيروس كورونا.