مي كساب: مبحبش أحط ميكب.. وكنت منسية بسبب بيتي وأبنائي

أكدت الفنانة مي كساب أن رد الفعل حول مشاركتها في حكاية «عقبال عوضك» رابع حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر» فاق كل التوقعات، مشيرة إلى أن رد الفعل السريع وصل إليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي «أنا بشكر الجمهور لأن كل كلمة كتبوها لي أثرت فيا قوي».

وأوضحت مي كساب خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON E»، أن دور «شادية» يأتي في إطار مدرسة التمثيل التي تحبها، مشيرة إلى أنها لا تحب «الميكب» في أدوارها التمثيلية وفي الحقيقة «أنا فعلا من الممثلين اللي مبقدرش أستحمل ميكب كتير وأفضل أتخانق مع المايكير والكوافير وأنا مش من البني آدمين اللي بحبوا الميكب كإنسانة أو كفنانة وبشوف إن الميكب بيأثر على شخصيتك».

وأشارت مي كساب إلى أنها تأثرت بهذا الدور نظرًا لتأخرها في الزواج حيث تزوجت وعمرها 34 عاما، لافتة إلى أنها لم تتعرض للتنمر في هذه الفترة بسبب قوة شخصيتها واستطاعتها الرد، مؤكدة أن والدتها كانت تخاف عليها نظرًا لأنها «فلاحة».

وأكدت مي كساب أنها تحلم بالفن منذ طفولتها وكانت تتوقع أن تصبح فنانة وكانت تطمح أن تصبح فنانة «كنت بمسك الاستشوار وأقول والآن مع الفنانة مي كساب».

وأثنت مي كساب على مشاركتها في 5 حلقات فقط، معتبرة أنها سلاح ذو حدين، مشيرة إلى أن القرار في عدد الحلقات يرجع للمؤلف والمخرج حتى لا تحدث إطالة ويشعر المشاهد بالملل، معتبرة أن هذا الدور نقلها «نقلة تانية».

ولفتت مي كساب إلى أنها تكره الـ«شو»: «أنا كبني آدمة وفنانة ماليش في جو الشو وبكره الفوتوسيشن»، معتبرة أنها كانت منسية بسبب بيتها وأبنائها وأنها تذكروها مؤخرًا.