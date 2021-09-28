مشاركة دريد لحام وباسل الخطيب في «الإسكندرية السينمائي».. صور

وصل الفنان السوري الكبير دريد لحام والمخرج باسل الخطيب إلى الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، لحضور فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية المقرر اختتام فعالياته، الخميس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

واستقبل الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، دريد لحام وباسل الخطيب فور وصولهما، ودعاهما إلى تناول وجبة العشاء داخل محل إقامتهما.

ندوة مرتقبة لتكريم دريد لحام

ومن المقرر أن تقام ندوة تكريم الفنان السوري دريد لحام داخل أحد فنادق الإسكندرية، الأربعاء المقبل، وسوف يتسلم دريد درع تكريمه في حفل الختام.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية برئاسة الناقد الأمير أباظة قد أعلنت عن تكريم دريد لحام تقديرا لمكانته ودوره في السينما العربية بشكل عام والسينما السورية بشكل خاص.

وشهد حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين تكريم الفنان خالد الصاوي، الفنانة سلوى خطاب، المخرج علي بدرخان، فيما قدمت الحفل الفنانة نسرين أمين التي وصلت متأخرة عن موعد الحفل المحدد.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تحت شعار «سينما من أجل الحياة» انطلقت مساء السبت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تحمل اسم المخرج علي بدرخان، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من الفنانين.

وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، عددا من المبدعين في عالم الفن من بينهم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير طارق التلمساني، والفنانة سلوى خطاب، والناقدة خيرية البشلاوي، إضافة إلى الكاتبة الراحلة كوثر هيكل.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 37 من المهرجان والتي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، حتى 30 سبتمبر الجاري.