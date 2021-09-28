إلهام شاهين: دنيا وإيمي امتداد لـ سمير ودلال.. بحبهم من كل قلبي

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور تجمعها بدنيا سمير غانم أثناء تسلمها تكريم والديها ضمن المهرجان القومي للمسرح.

وعلقت إلهام قائلة: «حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبدالعزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونين إنتي وإيمي امتداد لهم في فنهم الجميل.. بحبكم من كل قلبي».

بكاء دنيا سمير غانم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتتسلم دنيا سمير غانم، تكريم والديها ودخلت في نوبة بكاء على المسرح عقب تسلمها تكريم والديها، ووجهت كلمة شكر على المسرح وسط بكائها قائلة: «شكرا لكل التكريمات لبابي ومامي في كل المهرجانات وشكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرني».

وقد اختارت إدارة المهرجان القومي للمسرح، تكريم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، على رأس هذه القائمة جاء اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، اللذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير.

عزلة دنيا وايمي بعد رحيل والديهما

حالة من العزلة والحزن الشديد سيطرت على دنيا وإيمي سمير غانم، بعد وفاة والديهما اللذين رحلا عن عالمنا متأثرين بفيروس كورونا، فقد عانى الفنان سمير غانم من مضاعفات فيروس كورونا بعد معاناة قصيرة مع الفيروس، لتلحق به زوجته دلال عبدالعزيز بعد أيام قليلة من رحيله متأثرة هي الأخرى بمضاعفات فيروس كورونا.