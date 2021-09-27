إلهام شاهين تنفعل على فتاة تقف خلفها: موقف غير حضاري «فيديو»

انفعلت الفنانة الهام شاهين خلال تواجدها فى حفل افتتاح الدورة الرابعة عشر من مهرجان القومي للمسرح، على فتاة فى الحفل، بسبب وقوفها خلفها أثناء التصوير مع وسائل الإعلام.

تفاجئت إلهام بالفتاة تقف خلفها، ما جعلها تطلب منها الابتعاد عنها، ثم قالت إن ما يحدث ما هو إلا موقف غير حضاري، قائلة: «شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث».

إلهام شاهين تطلب من وسائل الإعلام منع مرور الناس

وعبرت إلهام شاهين، عن سعادتها خلال تسلمها التكريم، بقولها: «أنا فرحانة جدا ومبسوطة إني بتكرم في بيتي، وفخورة لما يقولوا عني إلهام شاهين نجمة السينما الوحيدة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية».

تكريم إلهام شاهين من المسرح المصري

وكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل افتتاح الدورة الـ14 مساء الاثنين، عددا من نجوم الفن، منهم: عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة أمال بكير، فضلا عن تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقدمت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، الفنانة سهر الصايغ، وشارك الفنان حمزة العيلي بعرض مسرحي.

وتأتي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح، تحت عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، مع استهداف عرض نماذج متميزة، مما قُدم في قطاعات العرض المسرحي بمصر، بهدف تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر رسائل تنويرية لبناء الإنسان، والتنافس بين المبدعين من فناني المسرح.

يذكر أن إلهام كانت احتدت مؤخرا على شخص أيضا خلال تواجدها فى مهرجان الإسكندرية للسينما، حيث كان دائم الذهاب ورائها من أجل التصوير.