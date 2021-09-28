إلهام شاهين لـ«الوطن»: لازم دنيا وإيمي سمير غانم يرجعوا يشتغلوا تاني

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، منذ قليل، في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، لاستلامها تكريم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنان الراحل سمير غانم، وذلك تخليدا لذكرى رحيلهما.

تكريم سمير غانم في افتتاح دورة المهرجان

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم خلال حفل الافتتاح، بجانب الفنانة إلهام شاهين وذلك لرفقة الأخيرة للفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز في معظم أعمالهما الفنية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها سعيدة بتكريم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والفنان الراحل سمير غانم، وأن أسميهما سيظلان دائما موجودين بأعمالهما.

إلهام شاهين: دنيا وإيمي شايلين نفس جينات سمير ودلال

وأضافت أن ما دار بينها وبين الفنانة دنيا سمير غانم، موضحة: «لازم إنتى وإيمي تنزلوا ترجعوا تاني تشتغلوا عشان انتو بتحملوا نفس جينات سمير ودلال وانتو اللي هتكملوا مسيرتهم».

واختتمت أنها «سعيدة للظهور الأول لدنيا سمير غانم من خلال مهرجان القومي للمسرح وأتمنى أن يعودوا لممارسة الفن مرة أخرى»، قائلة «ربنا يوفقهم دائما».

وكرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح، 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، اللذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير.

ويذكر أن الفنان الراحل سمير غانم قد توفي إثر إصابته بفيروس كورونا في شهر مايو الماضي، ثم توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في شهر أغسطس الماضي متأثرة هي الأخرى بالفيروس، كما رحلت عن دنيانا دون علمها بخبر رحيل زوجها، حيث كان يعالج كل منهما في مستشفى مختلف عن الآخر.