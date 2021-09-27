إلهام شاهين لـ حنان مطاوع: أنت فخر لمصر والسينما

أعربت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة لتسليمها جائزة مهرجان الأمانة السينمائي، للفنانة حنان مطاوع، خلال تواجدهما حاليا في مهرجان الإسكندرية.

حنان مطاوع تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى السويد

كانت حنان مطاوع، تغيبت عن حضور مهرجان الأمانة السينمائي الذي أقيم في دولة السويد، وتسلمت إلهام شاهين الجائزة بدلا منها، لتواجدها هناك.

</iframe</p> <p>وقالت إلهام شاهين خلال تواجدها لتسليمها الجائزة لحنان مطاوع، «تشرفت وأنا بستلم جائزة الأمانة مكان حنان مطاوع فى السويد، المنافسة كانت على أعلى مستوى من كل دول العالم، والمهرجان حقيقي، والأفلام على مستوى عال من المنافسة».</p> <p>وأضافت: «حنان استطاعت وسط هذه المنافسة أن تقتنص جائزة أحسن ممثلة، والجائزة مستحقة لها، وأنا فخورة بأن حنان جابت جائزة دولية مصر، فهي فخر لمصر وفخر للسينما المصرية».</p> <h2>إلهام شاهين لحنان مطاوع: المنافسة على مستوى عال</h2> <p>كانت الفنانة حنان مطاوع، احتفلت بعيد زواجها الخامس من المخرج أمير اليماني، والذي يحل اليوم الاثنين، قائلة: «عقبال العمر كله يارب».</p> <p>ونشرت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعها مع زوجها أمير اليماني، معلقة عليها بقولها: «كل سنة وأنت حبيبي وسندي وصديقي وأبو بنتي وشريك حياتي، 5 سنين جواز عقبال العمر كله».</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falexmcff%2Fvideos%2F1494548847579759%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

وفي حوار تليفزيوني سابق، كشفت حنان مطاوع، للإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، كواليس قصة الحب التي جمعتها مع المخرج أمير اليماني، قائلة: «كنت داخلة مسرحية «أنا الرئيس» وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش»، متابعة: «صرح لي بمشاعره فقلت له لا أنا ما بفكرش في الارتباط».