إلهام شاهين لـ حنان مطاوع: أنت فخر لمصر والسينما
كتب:
محمود الرفاعى
06:35 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
إلهام شاهين وحنان مطاوع
أعربت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة لتسليمها جائزة مهرجان الأمانة السينمائي، للفنانة حنان مطاوع، خلال تواجدهما حاليا في مهرجان الإسكندرية.
حنان مطاوع تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى السويد
كانت حنان مطاوع، تغيبت عن حضور مهرجان الأمانة السينمائي الذي أقيم في دولة السويد، وتسلمت إلهام شاهين الجائزة بدلا منها، لتواجدها هناك.
وفي حوار تليفزيوني سابق، كشفت حنان مطاوع، للإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، كواليس قصة الحب التي جمعتها مع المخرج أمير اليماني، قائلة: «كنت داخلة مسرحية «أنا الرئيس» وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش»، متابعة: «صرح لي بمشاعره فقلت له لا أنا ما بفكرش في الارتباط».