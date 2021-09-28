اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي على خلفية قذيفة الشمال

قال «البيت الأزرق» أو «شيونج وا داي»، المقر الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية «مون جيه-إن»، إن «سول»، عقدت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء، استجابة لإطلاق الجارة الشمالية لقذيفة في وقت سابق من اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضاف «البيت الأزرق»، أن أعضاء المجلس أبدوا أسفهم تجاه الإطلاق الذي جاء في توقيت يعتبر فيه استقرار الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية مهما للغاية.

وأجرت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، تجربة إطلاق لما يبدو أنه صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

رئيس كوريا الجنوبية يأمر بإجراء تحليل شامل لعملية الإطلاق

بدوره، أمر رئيس كوريا الجنوبية، بإجراء تحليل شامل لعملية الإطلاق والتصريحات المتتالية الصادرة عن كيم يو-جونج، شقيقة زعيم بيونج يانج «كيم جونج-أون»، حول العلاقات بين الكوريتين.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أعلنت في وقت سابق، أن بيونج يانج أطلقت قذيفة واحدة مجهولة الهوية على الأقل في البحر الشرقي، فيما قال مسؤولون بالحكومة اليابانية، إن كوريا الشمالية، أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي، وسقطت القذيفة في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

رئيس وزراء اليابان يأمر مسؤولين حكوميين ببذل أقصى جهودهم لتحليل نوع الإطلاق

وأمر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، مسؤولين حكوميين ببذل أقصى جهودهم لتحليل نوع الإطلاق والاستعداد للمواقف غير المتوقعة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، ادانت الولايات المتحدة، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

الخارجية الأمريكية: التجربة الصاروخية تنتهك العديد من قرارات الأمم المتحدة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وتهدد الجيران والمجتمع الدولي، مضيفة إن واشنطن لازالت ملتزمة بالحل الدبلوماسي، داعية كوريا الشمالية للانخراط في مفاوضات.

وفي سياق آخر، قالت القوات البحرية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن تطرح «سول»، غواصة جديدة من فئة 3000 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية، وهي الثالثة من نوعها، لتعزيز القدرات الدفاعية تحت المياه.

وستقام مراسم إطلاق الغواصة الجديدة، التي سميت «شين تشيه-هو»، على اسم ناشط الاستقلال الكوري البارز، في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان جنوب شرقي البلاد في وقت لاحق من اليوم.

وتعتبر الغواصة، هي الثالثة والأخيرة من 3 غواصات من طراز «جانج بو-جو»، كانت كوريا الجنوبية تبنت تقنياتها الخاصة في إطار مشروع بقيمة 3.09 تريليونات وون «2.77 مليار دولار أمريكي»، وتم إطلاقه في عام 2007.

أكد مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، بأنه لا أحد يستطيع منع بلاده من اختبار الأسلحة وحق الدفاع عن نفسها.وقال إن الولايات المتحدة عليها التخلي عن تهديداتها وسياستها العدائية لبيونغ يانغ من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

© REUTERS / KCNAالجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا "غير محدد" قبالة سواحلها الشرقية

ونوه كيم سونغ بالوقت نفسه ان العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتميز بحقيقة أن كلا البلدين لا يزال رسميا في حالة حرب، حيث أنه بعد نهاية الحرب الكورية 1950-1953، تم توقيع اتفاقية هدنة فقط .

وقال كيم سونغ إن بلاده لن تلجأ لاستخدام الأسلحة النووية وتهديد أمن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى، مشددا بالوقت نفسه على أنه لا يمكن لأحد أن يمنع بلاده من حق الدفاع عن النفس واختبار الأسلحة.

كما قال سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء حرب كوريا، فعليها التخلي عن السياسة العدائية ووقف التدريبات العسكرية ونشر الأسلحة الاستراتيجية.\