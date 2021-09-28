حسن شاكوش يحتفل بتحقيق كليب «حبيبتي» 100 مليون مشاهدة

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع جمهوره عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بتحقيق كليب «حبيبتي» 100 مليون مشاهدة.

وعلق شاكوش قائلا «بشكر الجمهور اللي دايما في ضهري وبنحتفل باقتراب كليب حبيبتي من الـ100 مليون مشاهدة واللي لسه مشافوش يلا يشوفوا».

كليب «حبيبتي» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وتصدر الكليب تريند رقم 1 في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

وشهد الكليب التجربة الغنائية الأولى للفنانة ياسمين رئيس، بعد نجاحها في دور الفتاة الشعبية خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة» حيث جسدت أيضا في الكليب دور فتاة شعبية.

أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

وقررت نقابة المهن الموسيقية وقف حسن شاكوش عن الغناء بعد أزمته مع رضا البحراوي، أثناء إحدى الحفلات بالساحل، بسبب وجود فرقة الأخير على المسرح قبل إحياء الأول فقرته الغنائية، وبعدها تراشق الاثنان بالألفاظ عبر السوشيال ميديا.

وتدخلت نقابة الموسيقيين، وأوقفت حسن شاكوش لأجل غير مسمى، وكذلك رضا البحراوي لمدة شهرين.