ارتفاع خام برنت لأعلى من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 سنوات

قفز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، فوق 80 دولارًا للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة فيروس كورونا السمتجد «كوفيد -19»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ارتفاع خام برنت 0.8% في التعاملات الآسيوية

وصعد خام برنت بنسبة 0.8% في التعاملات الآسيوية الصباحية إلى 80.19 دولارا، وهو الأعلى له منذ أكتوبر 2018، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي سياق متصل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.9% إلى 76.07 دولارًا.

ومع تسبب إطلاق لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15%

وفي سياق آخر، أظهر استطلاع أجرته وكالة «يونهاب إنفوماكس» الكورية الجنوبية، لـ7 شركات، أنه من المتوقع ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15% على أساس سنوي في سبتمبر الجاري على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات، رغم أن النمو الإجمالي قد يتباطأ بسبب قلة أيام العمل في الشهر.

ومن المتوقع أنَّ تصل الصادرات إلى 55.1 مليار دولار هذا الشهر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

بدورها، وافقت الجمعية العمومية لمجموعة «أغذية» الإماراتية على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 65.3 مليون درهم عن الأشهر الـ6 الأولى لعام 2021.

وتعتبر الأرباح المرحلية الموافق عليها من قبل المجموعة الإماراتية، أول أرباح يتمّ توزيعها على أساس نصف سنوي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وكانت الشركة الإماراتية، حققت نموًا بالأرباح بنسبة 17% في الربع الثاني من العام الجاري 2021، محققة 18.3 مليون درهم، مقابل 15.6 مليون درهم في الربع المقابل من 2020.