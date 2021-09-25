أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 سنوات.. وخام برنت يتخطى 78 دولارا

أغلقت أسعار النفط العالمية تعاملات الأسبوع الماضي، أمس الجمعة، على ارتفاع لم تصل له منذ 3 سنوات.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمي مبلغ 78.08 دولار للبرميل كسعر الإغلاق لتعاملات الأسبوع، وهو أعلى سعر خلال تعاملات الأسبوع.

أما عن خام غرب تكساس فقد أغلقت التعاملات الأسبوعية عند 73.98 دولار للبرميل الواحد، وهو أعلى معدل سعري للبرميل.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما أرجعه المحللون لعدة عوامل منها الأعاصير التي تسببت في تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس.

بدأت أسعار النفط تداولات الأسبوع الماضي على تراجع في ظل المخاوف من ارتفاع المعروض من الخام الأمريكي مع تزايد منصات الحفر، ولكن تراجعت تلك المخاوف مع استمرار تعطل جزء كبير من الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار أيدا الذي تسبب في تعطل الإنتاج بصورة ملحوظة منذ نهاية أغسطس الماضي في خليج المكسيك، وهو ما حافظ على استقرار أسعار النفط من جديد.

وخلال الأسبوع الجاري، خرج عدد من مسؤولي الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ بعدد من التصريحات التي أكدوا من خلالها على عدم الاتجاه إلى تغيير اتفاق حجم الإنتاج الحالي.

وأكد وزير النفط في الإمارات العربية المتحدة، أن تحالف أوبك+ لا يحتاج إلى تغيير اتفاق الإنتاج الحالي، وتتشابه تلك التصريحات مع ما قاله وزير النفط العراقي في بداية الأسبوع عندما أشار إلى أن حجم الإنتاج الحالي سيحقق توازن السوق خلال الربع الأول من العام المقبل، ودفعت تلك التصريحات أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى.