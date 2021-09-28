ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 233 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا منذ ظهوره، قبل نحو عامين، إلى 233122775 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4770081 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 209854212 حالة.

الهند تسجل 18795 حالة إصابة جديدة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 18795 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 33697581 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وسجلت السلطات الصحية الهندية، 179 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، و26030 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى447373 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للشفاء إلى 32958002 حالة.

إجمالي إصابات كوريا الجنوبية 305842

كما أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها» في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2289 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305842 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2464 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع وفيات المكسيك إلى 275676 حالة

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 3007 إصابة بـ«كورونا» و230 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3635807 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 275676 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، أجازت محكمة استئناف أمريكية، لمدينة نيويورك الطلب من المدرسين الحصول على «لقاح كورونا».