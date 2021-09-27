ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» حول العالم إلى 232.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره في أواخر 2019، إلى 232595152 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4761798 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 209218574 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 2383 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 303553 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2456 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات بريطانيا إلى 7664230 حالة

وسجلت السلطات البريطانية، أمس الأحد،32417 إصابة جديدة بالفيروس و58 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7664230 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 136168 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، سجلت 8668 إصابة جديدة بالفيروس و243 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 21 مليونا، فيما بلغ مجموع الوفيات في البلاد 594443 حالة وفاة.

ارتفاع مجموع وفيات «كورونا» في المكسيك إلى 275446 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 3988 إصابة بـ «كورونا» و147 وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3632800 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 275446 حالة.

عربيا، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، 148 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات، فيما تماثل 115 مريضا للشفاء، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 202722 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الجزائر إلى 5777 حالة

وأضافت الوزرة الجزائرية، ان إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» وصل إلى 5777 حالة، مضيفة أن مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس ارتفع إلى 138852 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وتابعت الصحة الجزائرية قائلة، إن 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة إصابة و24 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 734 إصابة جديدة بـ«كورونا» و35 وفاة، فيما سجلت السلطات 1420 حالة شفاء من الفيروس.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في المغرب إلى 898672 حالة

وأشارت الوزارة المغربية في نشرة يومية، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 929305 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 14167 حالة، وأوضحت الصحة، ان حصيلة حالات الشفاء من «كورونا»، بلغت 898672 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضافت الصحة المغربية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من «لقاح كورونا» بلغ21931087 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18375508 شخص.

وفي سوريا، بدأت بعض المستشفيات في دمشق واللاذقية وريف دمشق، بنقل عدد من المرضى المصابين، إلى مستشفيات بمحافظات أخرى مجاورة، لارتفاع أعداد المصابين فيها، وامتلاء المستشفيات في المحافظات الثلاث بنسبة 100%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ارتفاع إصابات سوريا إلى 32973 حالة

وكانت وزارة الصحة السورية، اعلنت أمس الأحد، تسجيل 393 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات وشفاء 70 شخص، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع الإصابات إلى 32973 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 2207 حالات، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من «كورونا»، 23528 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

بدورها، أشارت شبكة «أن بي سي» الأمريكية، في تقرير، حول أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف عن الجرعتين الأولى والثانية، إلى أن إدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية لا تزال متشككة في خيار المزج بين أنواع اللقاحات المختلفة، بسبب نقص البيانات.

وقال نائب مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء، الطبيب دوران فينك، إن قرار الجرعات المعززة يشمل الحاصلين على لقاح «فايزر» في هذه المرحلة، ولهذا فإن المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة هم الحاصلون على جرعتين من فايزر.

وهذا يعني أن الحاصلين على لقاحات موديرنا أو جونسون أند جونسون الأمريكيين عليهم الانتظار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.