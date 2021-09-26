ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» حول العالم إلى 232.2 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى232248714 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4756529 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 208857861 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 2771 إصابة جديدة بـ«كورونا» مسجلة ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 301172 حالة..

وكانت كوريا الجنوبية، سجلت، أمس السبت، تسجيل 3273 إصابة و7 حالات وفاة

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2450 حالة وفاة

وأعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، تسجل 9 حالات وفاة جديدة بـ«كورنا»، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2450 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

عربيا، قالت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، إن 19 ولاية من اصل 58 لم تسجل بها أي حالة إصابة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، و 25 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

الصحة الجزائرية تسجل 125 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وأشارت الوزارة الجزائرية في بيان، إنها سجلت 125 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 9 حالات وفاة، فيما تماثل 105 مريضا للشفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 202574 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5767 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 138737 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1634 إصابة جديدة بـ«كورونا» و34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2895976 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 78001 حالة.

بدورها، أطلقت السلطات في جنوب إفريقيا، قطارا مستشفى لإيصال لقاحات كورونا لسكان المناطق النائية في البلاد، وتوفير فرصة التطعيم للجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبإمكان القطار حمل ما يصل إلى 108 آلاف جرعة لقاح في ثلاجات عالية التبريد، ويضم 9 عربات تشمل عربات إقامة ومطبخ ومطعم فريق العمل ومنطقة تطعيم وغرف الاستشارات.

وأطلق على القطار اسم «ترانسفاكو»، وسيقوم بجولة تستمر 3 أشهر بأرجاء مقاطعة كيب الشرقية وسيتوقف في 7 محطات لفترة أسبوعين في كل توقف من أجل تطعيم السكان ضد الفيروس.

من جانبه، قال مدير «برنامج القطار»، الدكتور بابالو موكوانا، إن عناصر الفريق الطبي منحوا اللقاح لأقل من 1000 شخص حتى الآن خلال توقف القطار في بلدة سوارتكوبس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أن بلاده ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وقال في تسجيل مصور أذيع في احتفال نظمته مجموعة «المواطن العالمي»، إن فرنسا تلتزم بمضاعفة عدد الجرعات التي تتبرع بها من 60 إلى 120 مليون جرعة.

وأضاف ماكرون، أن الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم، مشيرا إلى أنه في أفريقيا تم تطعيم 3% فقط من السكان.