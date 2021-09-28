13 مستندا لصرف معاش المتوفى المؤمن عليه: منها بيان أجر اشتراك التأمين

أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه إذا مات المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، مثل «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، من الشهر الذي حدثت به الوفاة.

مستندات صرف المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، ردًا على سؤال أحد المواطنين عن المستندات المطلوبة لـصرف معاش المؤمن عليه، أنَّه يتوجب تقديم المستندات التالية للحصول على المعاش:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالي بشرط تجاوز سن 21 سنة.

شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة أبرز المستندات المطلوبة

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة .

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان ـكبر من الأجر التأميني.

- في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- في حالة رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وصورتان فوتوغرافيتان «مقاس 4×6».​