يبحث الكثير من المواطنين عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر2021، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات، وذلك لتسريع وتيرة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لتجنب الإصابة والحد من انتشار الفيروس داخل المجتمع المصري.

خطوات الدخول لموقع التسجيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات الدخول علي موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر2021، وذلك تسهيلا على المواطنين في الحصول علي اللقاح، وتجنب ارتفاع الإصابات الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية في الموجه الرابعة وتطعيم كافة الفئات التي يحق لها التطعيم والحصول على اللقاح، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

850 مركزا لتلقي اللقاح

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 850 مركزا، إضافة إلى الدفع بـ«أتوبيسات» في الشوارع لحث المواطنين على الإقبال على تلقي اللقاحات، كما تقرر فتح كل مراكز الشباب في المحافظات لمن لم يسجلوا، حتى يذهبوا إليها للتسجيل والحصول على اللقاح في نفس الوقت.