تطعيم 1500طالب من «القدامى» بلقاح كورونا يوميا في جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن المستهدف يوميا لتطعيم الطلاب القدامى بلقاح كورونا المستجد، بلغ 1500طالب من المنتسبين إلى مختلف كليات الجامعة.

وأضاف «قنصوه»، في بيان صحفي، اليوم، أنه من المقرر بدء حملة تطعيم الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022 وفق جدول زمني محدد لكل كلية، حيث تقوم كل كلية بتطعيم طلابها.

ووجه عمداء الكليات في جامعة الإسكندرية إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المركزية المسئولة عن حملة التطعيمات الخاصة بالجامعة، كما وجه إلى تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات داخل قاعات الكلية لتجنب الزحام والتكدس، والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

الأوراق المطلوبه لتطعيم الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

وأشار الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب الجدد عليهم التوجه إلى الكلية المعنية طبقا للجدول الزمني المعلن للكشف الطبي وهناك يقوم الطالب بتسجيل بياناته واستكمال باقي الإجراءات في نفس المكان ثم تقوم فرق التطعيم بتطعيم الطلاب وبعد ذلك يحصل الطلاب على كارت إثبات التطعيم بعدها يتوجه الطلاب لاستكمال باقي خطوات الكشف الطبي.

وأوضح أن الأوراق المطلوب إحضارها في اليوم المخصص للتطعيم هي: «بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد المميكنة، صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، استمارة الكشف الطبي من الموقع، سداد رسوم الكشف الطبي».

وأوضح «نبيل» أن الجامعة انتهت من تجهيز مقرات تلقي اللقاح بمختلف الكليات وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها الطلاب.