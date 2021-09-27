فايزر تعلن عن خطوات فعلية لبدء تطعيم الأطفال ضد كورونا قريبا

مع انتشار إصابات كورونا بين الأطفال، خاصة بسلالة دلتا، أعلنت شركة فايزر أنها ستقدم بيانات قريبا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن تطعيم الأطفال ضد كورونا.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر لصناعة الأدوية، إنها مسألة أيام، وليس أسابيع، قبل أن تقدم الشركة وشريكتها الألمانية بايونتك، بيانات إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل تصريح فيدرالي للقاح «كوفيد-19» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وأحد عشر عاما.

بدء تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما قريبا

وستكون تلك خطوة مهمة نحو بدء تطعيم الأطفال في هذه الفئة العمرية، خاصة بعد بدء الدراسة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إصابات الأطفال بالفيروس بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أن فايزر أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاحها ثبتت فعاليته في تلك الفئة العمرية، وأنها أجرت اختبارات بجرعة أقل بكثير من اللقاح المتاح بالفعل لكل من يبلغ من العمر اثني عشر عاما أو يزيد.

وأوضحت الشركة إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وأحد عشر عاما، تطورت لديهم بعد الجرعة الثانية، مستويات من الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا، تعادل قوة الأجسام المضادة التي تكونت لدى المراهقين والشباب الذين يتلقون جرعات اللقاح العادية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، أمس الأحد، إنه في حال موافقة هيئة الغذاء والدواء على طلب الشركة سنكون مستعدين بمعدلات التصنيع لدينا لتقديم هذه النسخة الجديدة من اللقاح

رئيس فايزر: سنعود للحياة الطبيعية خلال عام ولكن لن نستغني عن اللقاحات

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال «بورلا»، لبرنامج «هذا الأسبوع»، الذي تبثه محطة (ايه.بي.سي.) التلفزيونية الأمريكية، إنه في غضون عام أعتقد أننا سنكون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن بشكل أساسي، لا أعتقد أن هذا يعني أن المتحورات لن تستمر في الظهور، ولا أعتقد أن هذا يعني أننا ينبغي أن نكون قادرين على عيش حياتنا دون لقاحات.

وتابع «ستكون لدينا لقاحات ستستمر لمدة عام على الأقل، وأن التصور الأكثر ترجيحا هو التطعيم المتكرر سنويا».