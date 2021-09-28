أسعار النفط تتخطى حاجز الـ80 دولارًا عالميًا

تخطت أسعار النفط العالمية حاجز الـ 80 دولار خلال بداية تعاملات اليوم، إذ وصلت إلى أعلى معدل سعري لها، وذلك استمرارا لموجة الارتفاعات التي بدأت منذ بداية الشهر.

وخلال بدء تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1%، حيث ارتفع خام برنت بقيمة 1.05%، والخام الأمريكي بنسبة 1.15%.

وقفز سعر برميل خام برنت، خلال مستهل تعاملات اليوم، فوق 80 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ نحو ثلاث سنوات، وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك.

العقود الآجلة لخام برنت تسجل 80.31 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو ما يعادل 1.04% إلى 80.31 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو ما يعادل 1.15% إلى 76.28 دولار للبرميل.

ويتوقع المستثمرون، ارتفاعا في الطلب على النفط بفعل مخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد-19، وساهم إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري.

أزمة الطاقة بالنصف الشمالي تدفع أسعار الغاز للارتفاع

ودفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي، إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.

وبدأت مخاوف حدوث تخمة نفط تنحسر، إذ يوشك الطلب الأقوى، والمعروض المنخفض على رفع أسعار الخام، وسيكون الشتاء المقبل جيدا لمنتجي النفط، لكنَّه سيمثِّل ضربة أخرى للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الغاز، وتكاليف الكهرباء.

توقعات بارتفاع أسعار خام برنت إلى 90 دولارًا

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت بنهاية العام إلى 90 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا ، إذ أدى التعافي السريع للطلب على الوقود من متغير دلتا وإعصار إيدا، إلى نقص الإمدادات العالمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، على التمسك بقرارها الذي اتخذته في يوليو بالتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج القياسية.