أسعار النفط العالمية تقترب من 80 دولارًا للبرميل متأثرة بإعصار «إيدا»

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في تعاملات اليوم الإثنين، في استمرار لموجة الارتفاعات التي بدأت منذ بداية الشهر، مسجلة أعلى معدل لأسعار النفط اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2%، حيث ارتفع خام برنت بقيمة 2.15%، والخام الأمريكي بنسبة 2.19%، وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

العقود الآجلة لخام برنت تصعد 1.86 دولار لتسجل 79.77 دولار

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار، أو ما يعادل 2.15% إلى 79.77 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو ما يعادل 2.19% إلى 75.60 دولار للبرميل.

وبدأت مخاوف حدوث تخمة نفط تنحسر، إذ يوشك الطلب الأقوى، والمعروض المنخفض على رفع أسعار الخام. وسيكون الشتاء المقبل جيدا لمنتجي النفط، لكنَّه سيمثِّل ضربة أخرى للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الغاز، وتكاليف الكهرباء.

80 دولار للبرميل

وبدأت أسعار النفط تتجه نحو تحقيق سعر 80 دولار للبرميل الواحد.

ورفع بنك جولدمان ساكس، توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل بدلا من 80 دولار، بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع بسبب تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونان وإعصار «إيدا»، الذي أثر على الإمدادات العالمية.

واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.