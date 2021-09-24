وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن ندوة «تحديات البيئة المائية»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدًما من الدكتورة وفاء قنديل، رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بشأن الندوة العلمية التي نظمها معمل بحوث البيئة بالمعهد، تحت عنوان «البيئة المائية المصرية.. التحديات والمخاطر الصحية والحلول»، حيث أشار التقرير إلى أنّ الندوة جاءت بهدف دراسة مشاكل البيئة المائية المصرية، وتأثيرها المباشر على حياة الشعب المصري.

التحديات المائية والزيادة السكانية

وتناولت الندوة بحسب بيان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية، وعلى رأسها تأثير الزيادة السكانية على نصيب الفرد من المياه، وتحدي التنمية الزراعية، وبحث سبل تنمية مصادر المياه، وزيادة الإيراد السنوي لنهر النيل.

وشملت الندوة تقديم الدكتور أحمد توفيق، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، شرحًا لواحد من الحلول المبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القرى والتجمعات الريفية، وقدّم الدكتور هلالي عبدالهادي، خبير إدارة الصرف الصحي، عرضًا لآليات تنمية وحماية البيئة المائية بشركات الصرف الصحي، واستخدام محطات معالجة الصرف الصحي والزراعي في مشروعات الدلتا الجديدة، والاستفادة منها في مشاريع تنمية الموارد المائية، والدور الحيوي الذي تلعبه نتائج معالجة مياه الصرف الصحي في التنقية الذاتية للمصارف والبحيرات، وإنعاش البيئة المائية بمكوناتها كافة.

الباحثون بحثوا عن طرق لتقييم جودة المياه

وخلال الندوة، عرض الدكتور أحمد عزام، رئيس معمل بحوث البيئة ومقرر الندوة، المخاطر الصحية لتلوث البيئة المائية، والحلول المبتكرة للحد من آثار التلوث المائي على صحة الإنسان، وتم استعراض جهود الباحثين بالمعمل لإيجاد طرق لتقييم جودة المياه، ورصد الملوثات البيولوجية والكيميائية في المجاري المصرية وطرق إزالتها، واستغلال الفطريات المعزولة من البيئة المائية، وإيجاد طرق حديثة لتقييم وإزالة متبقيات المبيدات، والبحث عن حلول ابتكارية لمعالجة الصرف الصناعي باستخدام تكنولوجيا النانو.

حضر الندوة عدد من الباحثين بالكلية الفنية العسكرية، ومختلف المراكز والهيئات البحثية والجامعات المصرية.