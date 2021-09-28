سيدة تدهس شابا في سوهاج.. والتحريات: لا تجيد القيادة

لقي شاب مصرعه، أمس الإثنين، في محافظة سوهاج أسفل عجلات سيارة تقودها سيدة، بالقرب من المخبز الآلي.

الشاب لفظ أنفاسه قبل وصوله المستشفى

وكان قسم شرطة أول سوهاج قد تلقى بلاغاً مكن الأهالي يفيد بدهس شاب بإحدى السيارات الخاصة التي كانت تنقودها سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتأكد من صحة البلاغ.

وحال ذلك تم إخطار النيابة العامة ونقل الشاب إلى أقرب مستشفى في محيط الحادث، وتم إخطار الجهات المختصة بأن الشاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي وذلك لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت الأجهزة الأمنية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

الشاب في العشرينات من العمر

وبعمل التحريات الأولية تبين أن الشاب يدعى "ع،ع" يبلغ من العمر 20 عاماً وأن المتهمة تدعى "ر.ا" ومقيمة بالقرب من مكان الحادث، كما تبين أنها لا تجيد القيادة حيث اختلت عجلة القيادة في يدها ولم تستطع العودة إلى الخلف أو إيقاف السيارة حال عبور الشاب الطريق فقامت بدهسه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين صحة ما أدلى به شهود العيان حول الواقعة الذى تصادف تواجدهم بمحيط الواقعة عند حدوثها، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سيارة السيدة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.