والد ضحايا حادث دهس فرح الزقازيق: بنتي رجليها اتبترت وابني مصاب بنزيف

كشف السيد عبدالله، والد اثنين من ضحايا واقعة حادث حفل الزفاف بإحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تفاصيل الحادث قائلاً: «كان فرح ابن أخويا الجمعة الماضية، وخرجت البنات من منزلي بعد تزينهن استعداداً للزفة، كانوا واقفين ثلاثة بنات وعبدالله أخوهم، وفوجئوا بواحد جاي بالعربية من طريق عام ويعمل سمكري عمره 18 سنة ولا يحمل رخصة».

سمعنا صوت الارتطام من البيت.. كان رهيب

وأضاف «عبدالله»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الأحد، «كان بيخمس بالعربية بسرعة وفي لمح البصر سمعنا الخبطة من فوق، كان صوتها رهيب، كنا المفروض هنحصلهم في الزفة، والعربية كانت ماشية في الطريق المظبوط على اليمين لكن بسرعة فائقة غير مسبوقة لحد مادخلت على البنات والولد».

الجاني يبلغ 18 عاماً ولا يحمل رخصة

وأكمل: «حسبي الله ونعم الوكيل، منظر يارب مايوريه لحد، بنلف على المستشفيات بنتي المصابة في الفرقة الثانية من معهد التعاون الزراعي في شبرا، وكان عيد ميلادها النهاردة، وللأسف بترت قدمها اليمنى، وركبولها شرائح ومسامير في اليسرى بالإضافة لكدمات وربنا يطمنا عليها».

بنتي كان عيد ميلادها النهاردة.. وفرحتها راحت

وأوضح أن نجله أصيب بنزيف داخلي في البطن، قائلاً: «كانوا رايحين فرح ومنتظرين العربيات الخاصة بالزفاف».

كان قد تحول أحد الأفراح بإحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية إلى مأساة، بعدما أصيب عدد من المعازيم بإصابات بالغة، منها بتر قدم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، و3 آخرين بينهم طفل عمره 7 سنوات، نتيجة حركة استعراضية لسيارة حاول قائدها مجاملة للعروسين فاصطدم بالمعازيم.